مرور القاهرة: استمرار أعمال إصلاح أنفاق "الميرغني والعروبة والثورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء عمرو البيلي مدير المرور، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة بنطاق أنفاق (الميرغني –العروبة –الثورة )، والتي تشهد أعمال صيانة منذ يومي الجمعة، والسبت الموافق (20 ، 21 من الشهر الجاري).
وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الأعمال تستمر ليلًا فقط من (الساعة 12,05 صباحًا، وحتى الساعة 5,00 صباحًا) يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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