"المرور": إصلاح وتجديد فواصل كوبري 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من أعلى ميدان رمسيس تجاه مدينة نصر في الوصلة بين أعلى غمرة، وحتى أعلى وزارة المالية "والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب".

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مواعيد العمل على النحو التالي: من الساعة 1 صباح الجمعة المقبل حتى الساعة 12 منتصف ليل السبت المقبل، ومن الساعة 1 صباح الجمعة 4 أكتوبر حتى الساعة 12 منتصف ليل السبت 5 أكتوبر، من الساعة 1 صباح الجمعة 11 أكتوبر حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت الموافق 12 أكتوبر المقبل.