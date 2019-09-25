المشدد 3 سنوات لنجار مسلح لإتجاره في "الحشيش" بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات لنجار مسلح وتغريمه 50 ألف جنيه لإتجاره في الحشيش المخدر بعد ضبطه بطريق بلبيس بنطاق مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم بحضور أحمد عفت فودة وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بقيام دورية أمنية مكلفة بخدمة طريق بلبيس في نظاق مدينة العبور، بإيقاف "س.ص" نجار مسلح وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في حكم جنائي بأحد الأحكام القضائية وبحوزته كيس بلاستيكي به حشيش مخدر وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر بغرض الإتجار وبيعة لعملائه المترددين عليه بمكان ضبطه.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه ثم بإحالته لمحكمة الجنايات وأصدرت قرارها السابق.