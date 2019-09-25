الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، عن وفاة الأميرة شروق بنت بندر. وفي بيان للديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، بحسب وكالة الأنباء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأشار البيان إلى أنه ستتم الصلاة على جثة الأميرة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

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