ازدياد قتلى زلزال باكستان لـ 37 شخصًا

أعلن محمد الطيب، من شرطة مدينة ميربور الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى زلزال باكستان ارتفع إلى 37 شخصًا.
وقال طيب إن القتلى بينهم رجال ونساء وأطفال.
وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن زلزالًا بقوة5.8 درجة على مقياس ريختر، هز شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم أطفال، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.
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