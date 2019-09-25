البنتاجون يحمل إيران مسئولة الهجوم على السعودية

كشف مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، عن وجود توافق بين الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين في أوروبا على أن إيران هي من يتحمل المسؤولية عن الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.
وقال إسبر على حسابه فى "تويتر" أمس الثلاثاء، أنهبحث خلال الأسبوع الأخير الملف الإيراني مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، و" كان هناك توافق واضح على أن إيران مسؤولة عن الهجوم الاستثنائي على السعودية".
وأضاف : "ننتظر أن يتحرك آخرون كي ينتقدوا إيران لسلوكها المزعزع للاستقرار ويقدموا الدعم إلى شركائنا في المنطقة".
وكانت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قد ألقت اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة "أرامكو" وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.
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