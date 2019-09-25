الصين تقوم بإنزال أول سفينة قامت بإنتاجها بشكل مستقل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينة أجرت مراسم لإنزال أول سفينة إنزال صينية خاصة إلى الماء.
وجرت هذه المراسم تحت أصوات النشيد الوطني، صباح اليوم الأربعاء، في شنجهاي. وبعدقطع الشريط الخاص من قبل قيادة القوات البحرية الصينية تم كسر زجاجة من الشمبانيا على جانب السفينة الجديدة، في تقليد متعارف عليه لدى البحارة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن الحديث يدور عن أول سفينة إنزال قامت الصين بإنتاجها بشكل مستقل.
ومن المتوقع أن تبدأ بعد هذه المراسم أعمال تجربة المعدات الفنية الموضوعة على متن السفينة في ظروف الإبحار في المياه الدولية.
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