مجلس العموم البريطاني يستأنف أعماله

استأنف مجلس العموم البريطاني أعماله، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من اعتبار المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بتعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج المملكة المتحدة من الاتحادالأوروبي (بريكست) غير قانوني ولاغي ولا تأثير له.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.
البرلمان الذي علقت أعماله منذ 10 سبتمبر كان يفترض أن يبقى معلقًا حتى 14 أكتوبر قبل أسبوعين فقط على استحقاق (بريكست) في 31 من الشهر المقبل، ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من جونسون.
لكن هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير شرعي".
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