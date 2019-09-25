منذ 8 سنوات .. "أهلا بالمرأه السعودية عضواً في مجلس الشورى"

اعتمدت السعودية الشريعة الإسلامية دستوراً ومنهاجاً لكل الأعمال والأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حتي أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد، الي أن أصبح مجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم .

وفي مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2011 كان من أهم أحداث المجلس هو قرار مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى السعودي وذلك أثناء كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، في المجلس أثناء انعقاد دورته الخامسة، عندما قال " إن النساء سيصبح من حقهن الانضمام إلى العضوية الكاملة بمجلس الشورى والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية في المستقبل".

وأمر العاهل السعودي بمشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى،

إضافة إلى ترشيحها في المجالس البلدية، وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى: "قررنا مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، اعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية"، وذلك اعتباراً من الدورة القادمة .

وأضاف الملك عبد الله في كلمته إن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والانتخابات البلدية "جاء بعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين استحسنوا هذا التوجه، وأيدوه"، مؤكداً رفضه تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل، بيد أنه لم يتطرق

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إلى قيادة المرأة للسيارة .

و أسس مجلس الشورى السعودي في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوباً للنصح لولي الأمر، وليس للجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك .

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993 ويبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص صلاحية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها وتفسير الأنظمة وكذلك مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية وإبداء الاقتراحات حيالها .

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