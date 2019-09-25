صممته عراقية.. الصين تفتتح أحد أكبر المطارات في العالم

افتتح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم، الأربعاء مطاراً جديداً قرب بكين، ليصبح هذا المطار أكبر مطار دولي في البلاد، وأحد أكبر المطارات في العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وصممت هذا المطار المهندسة المعمارية العراقية البريطانية الشهيرة، زها حديد، ليكون على شكل نجم بحر كبير، مزود بسقف فولاذي هو الأوسع في العالم، بمساحة تعادل مساحة 25 ملعبكرة قدم.
ويحوي هذا المطار حاليا على مدرجات للإقلاع والهبوط قادرة على استقبال 620 ألف رحلة جوية في العام، ومن المفترض أن يصل عدد مدرجاته عام 2040 إلى 8 مدرجات، ليستطيع استقبال أكثر 100 مليون مسافر في السنة.
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