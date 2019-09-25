القضاء التونسي ينظر مجددًا في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

يبدأ القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، النظر في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الإعلام نبيل القروي، المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
أفادت قناة فرانس 24 في تونس بأن "توقعات المحامين والمراقبين" تتجه نحو الإفراج عن القروي، "ولو مؤقتًا".
أفادت مصادر قضائية في تونس أنه من المرجح أن يتم الإفراج عنه ، وذلك عقب دعوات متصاعدة لإطلاق سراح الأخير، بهدف القيام بحملته الانتخابية.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها: إن هناك عدة ضغوطات مورست ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي الذي يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، غير أنها أكدت أنّ قرار الإفراج لم يتم اتخاذه من منطلقات سياسية بل من منطلقات قانونية.
أوضحت المصادر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت على الخط ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي لسبب بسيط وهو ضمان احترام مبدأ
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، مساء الثلاثاء: إنها تأمل أن تصدر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء حكمها بقبول طلب الإفراج عنه بعد مرور أكثر من شهر على إيقافه.
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