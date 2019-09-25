موسكو تدعم حوار حكومة فنزويلا مع مجموعات المعارضة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لنظيره الفنزويلي الزائر نيكولاس مادورو إن موسكو تدعم حوار حكومة كاراكاس مع مجموعات المعارضة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بوتين قوله في بداية محادثاته بالكرملين مع مادورو: "نحن نعتبر أي رفض للحوار (تصرفاً) غير عقلاني وضاراً بالبلاد ويهدد رخاء الشعب".

وقال إن روسيا لا تزال ملتزمة بتعهداتها بموجب عقود الخدمة الخاصة بالأسلحة الموردة سابقاً.

وأشار بوتين إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا بنسبة 10%. ويبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في اقتصاد فنزويلا نحو 4 مليارات دولار. وسوف تقدم روسيا 1.5 مليون جرعة من لقاح الإنفلونزا قريباً.

ووصف مادورو الاجتماع بأنه "مهم للغاية".

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ويستضيف بوتين اليوم الأربعاء، مادورو إظهاراً لدعم الزعيم الفنزويلي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيسين سوف يناقشان "الموضوعات الدولية والإقليمية الرئيسية ... في سياق الوضع المعقد الذي يحيط بفنزويلا".

وقام خبراء دفاع روس بزيارتين على الأقل لفنزويلا هذا العام، حيث تحافظ الدولتان على علاقات عسكرية وثيقة.

وزادت الولايات المتحدة من عقوباتها على قطاع النفط الفنزويلي مؤخراً. وترغب الولايات المتحدة في استقالة مادورو في الوقت الذي تتأرجح فيه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على شفا الانهيار.