جرحى في انفجار قنبلة جنوب تركيا

أصيب خمسة أشخاص بجروح، اليوم الأربعاء، عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل شرطيين في محافظة أضنة بجنوب تركيا، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال المحافظ محمود دميرتاش لوكالة الأناضول للأنباء، إن الانفجار نجم إما عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر".

وأضاف المحافظ، إن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، وأن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

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وقال دميرتاش إن "حالة الجرحى جيدة، نقل المصابون إلى المستشفى كإجراء احترازي، لا إصابات بين شرطيينا".

وأدلى بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسلة من الهجمات الإرهابية في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على داعش والمسلحين الأكراد.