39 قتيلاً من "طالبان" في غارات جوية بأفغانستان

نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في أربعة أقاليم، مما أسفر عن مقتل 39 عنصراً على الأقل من حركة طالبان.

وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن غارات جوية في منطقة "سار-اي-بول" عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الواقع شمال البلاد، أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً على الأقل من طالبان.

وأضافت أن غارة جوية بمنطقة "كرم كول" بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً من طالبان.

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وعلى الصعيد نفسه، أسفرت غارات جوية عن مقتل سبعة مسلحين من طالبان في منطقتي "أندار" و"قره باغ" بإقليم غزني و"سيد آباد" بإقليم وردك.

