نفذت قوات الأمن الأفغانية سلسلة من الغارات الجوية في أربعة أقاليم، مما أسفر عن مقتل 39 عنصراً على الأقل من حركة طالبان.
وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن غارات جوية في منطقة "سار-اي-بول" عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه الواقع شمال البلاد، أسفرت عن مقتل 20 مسلحاً على الأقل من طالبان.
وأضافت أن غارة جوية بمنطقة "كرم كول" بإقليم فارياب أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً من طالبان.
اقرأ أيضاً... مقتل العشرات في هجوم لطالبان غربي أفغانستان
وعلى الصعيد نفسه، أسفرت غارات جوية عن مقتل سبعة مسلحين من طالبان في منطقتي "أندار" و"قره باغ" بإقليم غزني و"سيد آباد" بإقليم وردك.
كانت هذه تفاصيل خبر 39 قتيلاً من "طالبان" في غارات جوية بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.