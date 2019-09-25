“شارجورات الموت”.. المغرب يحجز ربع مليون شاحن لا يحترم معايير المطابقة!

أقدمت مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بمراقبة الجودة بميناء الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بتنسيق مع مصالح مديرية الجمارك بضبط شحنة تضم 256.500 شاحن كهربائي للهواتف المحمولة، لا تحترم معايير المطابقة.

وحسب بلاغ للوزارة، فقد تم إخضاع عينات من هذه الشحنة للفحص بأحد المختبرات المعتمدة الذي أكد أن الشواحن المذكورة تفتقر إلى شروط المطابقة، وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

وعمدت مصالح المراقبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للمساطر المعتمدة،لمنع دخول هذه الشواحن وترويجها في السوق المغربية.

وبلغ عدد الشواحن المستوردة الـمُخِلّة بمعايير المطابقة التي تم ضبطها بمراكز المراقبة في الموانئ منذ بداية هذه السنة 556.500 شاحن.

وجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ تاريخ 11 شتنبر 2019، بحملة واسعة لمراقبة مدى مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة.