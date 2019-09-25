مدرب الوداد: ” أنا من يتحمل مسؤولية الإقصاء وغياب التكناوتي سببه الإصابة” – فيديو

فيديو: عبد الله ايت الشريف

أقر رومان مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة لقدم، بمسؤوليته في إقصاء فريقه من ثمن نهائي كأس العرش، على يد فريق الجيش الملكي، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال مانولوفيتش، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، ” أنا لا ألوم اللاعبين ولا أي أحد، أنا هو المسؤول الأول عن هذا الإقصاء وأتحمل جميع مسؤولياتي، لقد كان الأمر صعبا علينا بالفعل”.

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واستبعد المتحدث ذاته، أن تكون مشاركة العناصر الودادية مع المنتخب المحلي في مباراة الجزائر الأخيرة هي التي أثرت على لفريق، مصرحا بأن ” الناهيري قدم مباراة كبيرة، والكرتي لم يكن سيئ أيضا، أنا لا أعتقد بأن هذا الأمر هو السبب، ولو فزنا في هذه المباراة، لا أحد سوف يتحدث عن الموضوع.

وبخصوص موضوع، الحارس رضى التكناوتي، الحارس الأول للفريق، الذي غاب عن المواجهة، وعوضه الخروبي، الذي ارتكب أخطاء فادحة، قال المتحدث نفسه، إن غيابه راجع بالأساس إلى تعرضه للإصابة، لقد أخبرني طبيب الفريق بأنه مصاب ويشعر بآلام على مستوى الكاحل، لذلك لم يكن بالإمكان مشاركته في هذا النزال.