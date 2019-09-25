مونتانا يغضب فئة من الجمهور.. والسبب “استغلاله صورة المرأة المنقبة”

خلق الرابور المغربي الأمريكي، فرانش مونتانا، الجدل، أخيرا، بعد ظهوره في الصورة الترويجية لألبومه المقبل، مع فتيات يرتدين البرقع مع أحذية ذات كعب عال، ما جعل بعضا يعتبره استغل صورة المرأة المسلمة المنقبة في جذب الانتباه دون مراعاة لتأثير ذلك على صورتهن.

ونشر مونتانا على حسابه الشخصي الصورة الترويجية لألبومه المقبل، وعلق عليها: “ليس عليك تغيير شخصيتك يمكنك جلب الناس إلى عالمك الخاص! هذا ألبومي الفني “نونبر”.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل، إلى جانب تعليقات من الجمهور العربي على منشور مونتانا، عبارات الاستياء من الرابور العالمي بعد لجوئه لهذه الخطوة للترويج لجديده.

مونتانا، عبر سابقا عن فخره باعتناق الإسلام، وقد شارك مع جمهوره في رمضان تفاصيل احيائه ليلة القدر، وهو ما جعله ينال الثناء من جمهوره العربي المسلم.