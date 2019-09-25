خلق الرابور المغربي الأمريكي، فرانش مونتانا، الجدل، أخيرا، بعد ظهوره في الصورة الترويجية لألبومه المقبل، مع فتيات يرتدين البرقع مع أحذية ذات كعب عال، ما جعل بعضا يعتبره استغل صورة المرأة المسلمة المنقبة في جذب الانتباه دون مراعاة لتأثير ذلك على صورتهن.
ونشر مونتانا على حسابه الشخصي الصورة الترويجية لألبومه المقبل، وعلق عليها: “ليس عليك تغيير شخصيتك يمكنك جلب الناس إلى عالمك الخاص! هذا ألبومي الفني “نونبر”.
وتداولت صفحات على مواقع التواصل، إلى جانب تعليقات من الجمهور العربي على منشور مونتانا، عبارات الاستياء من الرابور العالمي بعد لجوئه لهذه الخطوة للترويج لجديده.
مونتانا، عبر سابقا عن فخره باعتناق الإسلام، وقد شارك مع جمهوره في رمضان تفاصيل احيائه ليلة القدر، وهو ما جعله ينال الثناء من جمهوره العربي المسلم.
كانت هذه تفاصيل خبر مونتانا يغضب فئة من الجمهور.. والسبب “استغلاله صورة المرأة المنقبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.