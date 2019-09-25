ترامب يختار “تويتر” للتعليق على بدأ النظر بقرار عزله: الأمر سيء جدا!

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة أمس الثلاثاء، بالإجراءات التي أعلنتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، نانسي بيلوسي، معتبرا الخطوة “حملة مطاردة نتنة”، وأنها نوع من “التحرش بالرئاسة”.

وقال ترامب في تغريدات على تويتر: “يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديمقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء (…) حملة مطاردة نتنة. أمر سيئ جدا لبلدنا”.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة من جانب بيلوسي والديمقراطيين ستعزز من فرص إعادة انتخابه.

وفي وقت سابق، أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنّ المرشّح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، لا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.

وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس، إنّ بايدن “سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب فإن الكونغرس لن يجد بدّا من إطلاق إجراءات عزل الرئيس”.

Advertisements

وأضاف أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، إنّ “التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة”.

وأعلنت بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت بيلوسي إنّ “تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه، وخيانته لأمننا القومي، وخيانته لنزاهة انتخاباتنا”.

وأضافت: “لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقا رسميا لعزل” الرئيس.

وكان ترامب نفى مجددا، أمس الثلاثاء، أن يكون حثّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق حول نجل بايدن باستخدام مساعدة عسكرية مخصصة لأوكرانيا كوسيلة ضغط.