عيلوط: 3 إصابات و10 اعتقالات بين طلاب مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 طلاب واعتقل 10 آخرون في شجار نشب بين مجموعتين من طلاب إحدى المدارس بقرية عيلوط، اليوم الأربعاء. ووفقا للشرطة فإن شجارا نشب داخل مدرسة في عيلوط، بين طلاب تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما. وأن 3 طلاب نقلوا إلى المستشفى في الناصرة لتلقي العلاج. وأكدت أنها اعتقلت 10 طلاب بشبهة تورطهم في الشجار.

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