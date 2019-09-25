إرهاب إيران وهزيمة أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون: بومبيو: إيران ستظل التهديد الأعظم للسلام والأمن، ومسؤولة ألمانية: سلطة أردوغان تراجعت ويمكن هزيمته، و"الإخوان" تتجرع مرارة "إقصاء" سقته للسودانيين 30 عاما، ودبلوماسي إيراني سابق: خامنئي يؤجج العنف بالمنطقة، والسعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات إيران، وكاتب أمريكي: ترامب محق في تصعيده ضد إيران، وواشنطن تتجه لتصعيد العقوبات على حزب الله وحلفائه، والبنتاجون: إجماع أوروبي على مسؤولية إيران عن "هجمات أرامكو".

كما تتابعون أيضا في عالم السياسة: تهديدات إيران وقضية فلسطين.. أزمات العالم أمام الأمم المتحدة، وماكرون يحذر من اشتعال الأزمة بالمنطقة عقب هجمات "أرامكو"، وبالأرقام.. مصر تصفع أردوغان ببيان شديد اللهجة ردا على أكاذيبه بالأمم المتحدة، وأبو الغيط: لا نرغب في الدخول بمواجهة مسلحة مع إيران، وشينزو آبي: هجمات أرامكو جريمة خسيسة تخل بالاقتصاد العالمي، ورئيس الوزراء الإيطالي يدعو لخفض التوترات بمنطقة الخليج، وبيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، ونشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات بالأمم المتحدة.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: تبذير أردوغان يتضاعف.. 160% ارتفاعا في نفقات قصر الرئاسة، وترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، والنفط يهبط لأدنى مستوى منذ هجمات أرامكو، وبيتكوين.. توقعات بصعود قوي بعد قرار متاجر فرنسية شهيرة، ووول ستريت تهبط بفعل دعوات عزل ترامب، ومخزونات النفط الخام الأمريكية ترتفع 4.1 مليون برميل في أسبوع، والعالم ينتفض بعد إفلاس "توماس كوك" البريطانية.

وإلى الملاعب تجدون: بغيابه عن حفل "الأفضل".. رونالدو يتسبب في غضب الفيفا، وفي التكنولوجيا: هواوي تطلق حلولا مبتكرة للذكاء الاصطناعي و5G في جيتكس 2019.

وفي الفن تقرأون: أحمد داود يكشف لـ"العين الإخبارية" عن سر نجاح "ولاد رزق 2"، بينما في المنوعات: تعود للقرن الـ13.. لوحة للإيطالي تشيمابوي تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا.