الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل جلساتها لليوم الثاني على التوالي

تواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة الجلسات رفيعة المستوى في دورتها الـ 74، لليوم الثاني على التوالي بعد يوم حافل بالنقاشات حول الإرهاب وقضايا المناخ والحريات الدينية والفقر.

ويستضيف مقر المنظمة الدولية في نيويورك، الأربعاء، جلستين، صباحية تمتد لأكثر من 6 ساعات، وأخرى مسائية مخصصة لكلمات مجموعة من قادة دول العالم.



ومن أبرز المتحدثين في الجلسة الصباحية، قادة العراق، ولبنان، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، فيما يتحدث في الجلسة المسائية، العديد من القادة أبرزهم الكويت، وليبيا.

وافتتحت المناقشات الرئيسية للجمعية العامة في تمام التاسعة من صباح أمس الثلاثاء بتوقيت نيويورك "الثانية بتوقيت جرينتش" تحت عنوان "تعبئة الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر".

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ولا تقتصر مداولات الجلسات الرئيسية رفيعة المستوى بالجمعية العامة على قضايا الفقر فقط؛ فمن المقرر أن تبحث الجهود العالمية لتوفير التعليم الجيد، وضمان شموليته بحسب موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.



وبالتزامن مع الجلسات رفيعة المستوى تشهد أروقة الأمم المتحدة كذلك مداولات قمة أهداف التنمية المستدامة في جلساتها الختامية، اليوم الأربعاء، لتمثل أحد أبرز أنشطة الدورة الـ74 للجمعية العامة؛ حيث يناقش قادة العالم التقدم الذي أحرز في تنفيذ الأهداف الـ17 التي اتفقوا عليها قبل 4 أعوام في 2015.

وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي وضع لها عام 2030 كحد أقصى لتحقيقها، وتتصدرها عناوين فرعية للأزمات العالمية الكبرى مثل "الفقر والجوع، والتعليم وتغير المناخ، والصحة، والمساواة بين الجنسين وتوفير المياه، والصرف الصحي، وقضايا الطاقة والبيئة وتعزيز فرص تحقيق العدالة الاجتماعية".

وتأسست المنظمة الدولية عام 1945، وتضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة من الأعضاء.

وتعتمد الجمعية القرارات التي تسهم في وضع المعايير وتدوين القانون الدولي على القاعدة التمثيلية "صوت واحد لكل دولة" وعلى أساس المداولة "مكان للتفاوض والنقاش"، وفق بيانات الأمم المتحدة.