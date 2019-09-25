تقدم جانتس بالنتائج النهائية لانتخابات إسرائيل ونتنياهو أقرب لتشكيل الحكومة

كشفت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية، الأربعاء، عن تقدم حزب (أزرق أبيض) برئاسة بيني جانتس بمقعد واحد على منافسه (الليكود) بقيادة بنيامين نتنياهو.

ورغم تقدم جانتس إلا أن محطات تلفزيونية عبرية قالت إن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين يدرس تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إنه بعد إتمام فرز الأصوات فقد فاز (أزرق أبيض) بـ33 مقعداً يليه (الليكود) بحصوله على 32 مقعداً، ثم القائمة العربية المشتركة بـ(13) من مقاعد الكنيست الـ120.

وأشارت النتائج إلى حصول حزب (شاس) الديني برئاسة وزير الداخلية ارييه درعي على 9 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان على 8 مقاعد، تلاه حزب (إلى اليمين) بـ7 مقاعد وحزب (يهودوت هتوراه) بـ7 مقاعد أيضاً.

أما من أحزاب الوسط فقد حصل حزب (العمل –جيشر) على 6 مقاعد، و(المعسكر الديمقراطي) 5 مقاعد.

وتبرز النتائج تقدم كتلة أحزاب اليمين والمتدينين التي تدعم نتنياهو على كتلة الوسط المؤيدة لجانتس.

Advertisements

ولم يحسم ليبرمان موقفه وإن كان قد طرح تشكيل حكومة وحدة ليبرالية موسعة تستبعد الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة.

وكان الرئيس الإسرائيلي رعى مساء الإثنين لقاءً بين نتنياهو وجانتس انطلقت على إثره مفاوضات بين (الليكود) و(أزرق أبيض) لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويرعى ريفلين مساء اليوم اجتماعا مشابها ولكن محطات تلفزيونية إسرائيلية قالت إنه يدرس تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة وليس جانتس.

وكان 55 عضو كنيست أوصوا ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بمقابل 54 طالبوا بـ "جانتس".



ويتعين على نتنياهو أن يتمكن من تشكيل حكومة تحظى بتأييد 61 عضوا بالكنيست على الأقل في غضون 42 يوماً وإلا فإن ريفلين سيكلف جانتس بتشكيل حكومة في غضون 28 يوما.

ولصعوبة حصول الليكود أو أزرق أبيض على 61 صوتا في الكنيست فإنه يجري بحث تشكيل حكومة وحدة يتناوب نتنياهو وجانتس على رأستها.

ولكن نتنياهو يصر على أن يتولى الفترة الأولى من هذه الرئاسة وكذلك جانتس.