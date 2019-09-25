بوتين يبلغ مادورو بدعم موسكو للحوار مع المعارضة في فنزويلا

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وكالاتالأربعاء 2019/9/25 01:29 م بتوقيت أبوظبي
بوتين يستقبل مادورو في الكرملين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة، مشيرا إلى أن الامتناع عن الحوار سيكون غير منطقي وضار.
وأضاف بوتين -خلال لقائه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في موسكو، الأربعاء- "روسيا تدعم باستمرار كل أعضاء السلطة الشرعية في فنزويلا، بما في ذلك مؤسسة الرئيس والبرلمان".
وأضاف بوتين لمادورو "نحن بالطبع، ندعم الحوار الذي تجريه أنت والحكومة مع قوى المعارضة، ونعتبر أن أي رفض للحوار غير منطقي ومضر للبلد، ولا يحمل سوى تهديدات لراحة السكان".
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