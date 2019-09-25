إصابات بين الفلسطينيين بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"رام الله"

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب شهود عيان.

ورام الله هي مركز السلطة الفلسطينية؛ حيث توجد فيها الوزارات والمؤسسات الرسمية، فضلا عن كونها مقر الرئاسة.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن القوة العسكرية الإسرائيلية اقتحمت رام الله وتمركزت في حي بطن الهوا بالمدينة.

وأضافوا أن الاقتحام تخللته مداهمة منشآت وشقق سكنية في حي بطن الهوا دون أن تتضح أسباب التصعيد الإسرائيلي.

ورد شبان فلسطينيون على الاقتحام برشق قوات الاحتلال بالحجارة لإجبارها على المغادرة.

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وأمام ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين.





وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وسبق ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيرزت بقضاء رام الله؛ حيث اعتقلت 3 طلاب من مساكنهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اعتقال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية.

والإثنين 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قررت الحكومة الفلسطينية عقد اجتماعها الأسبوعي، في غور الأردن وذلك بعد ساعات من عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها في المنطقة ذاتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ترأس، منتصف الشهر الجاري، جلسة الحكومة الإسرائيلية في غور الأردن معلنا في ختام الاجتماع إقامة مستوطنة جديدة في غور الأردن.