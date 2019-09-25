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وفاة امرأة اصابة 50 آخرين في زلزال باكستان

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

زلزال

زلزال

وفاة امرأة اصابة 50 آخرين في زلزال باكستان

كتب

الخليج 365

توفيت امرأة واصيب اكثر من 50 شخصاً ، الثلاثاء، في زلزال بلغت قوته 5.8 درجة بمقياس ريختر ضرب مدنا بوسط وشمال باكستان.

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واوضح المسؤول في مركز الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية نجيب أحمد في بيان صحفي ، بان لزلزال دام عشر ثوان وكان على عمق 10 كيلومترات ومركزه على بعد 22.3 كم شمال مدينة جيلوم بإقليم البنجاب وشعر به سكان مدن إسلام أباد وبيشاور وروالبندي ولاهور وسيالكوت وسارجودا ومانسهرا وغوجرات وتشيترال ومالاكاند وملتان وملتان وشانغلا وباجور وأجزاء من منطقة كشمير الخاضعة للادارة الباكستانية.

 

وأشار الى أن كشمير كانت أكثر المناطق تضررا من جراء الزلزال اذ قتلت فيها امرأة وأصيب اكثر من 50 شخصا بجروح.

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