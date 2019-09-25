بالفيديو .. خلاف بين قناة الجزيرة وحسن نافعة يفضح تأمر قطر على مصر

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
حسن نافعة
كتب
الخليج 365
فضح خلاف بين قناة الجزيرة القطرية، واستاذ العلوم السياسية المصري، حسن نافعة، تأمر قطر على مصر، من خلال دفع الأموال لمحللين وسياسيين مصريين من أجل الأدلاء بتصريحات معادية للنظام .
وبث الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لحسن نافعة يتحدث من خلال تسجيل صوتي مع أحد معدي برامج قناة الجزيرة القطرية العدائية، يتفق خلاله على أن يحل ضيفًا على فيلم تسجيلي يستهدف تشويه الدولة المصرية، والنيل مما حققته مصر بعد الـ30 من يونيو.
وبرز الخلاف عندما اتفق الجانبان على كل شي ولكن إختلفا في المقابل المادي الذي عرضه معد البرنامج وهو 5 آلاف جنيه مصري، ليظهر نافعة غضبه بأنه لن يتقاضى أقل من 1000 دولار نظير تسجيل الحلقة.
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية في تعليقها على الحادثة، بالقول "يبدو أن وطننا الحبيب ابتلي بأمثال هؤلاء الذي احتضنتهم بلادهم لسنوات وسنوات، تعلموا من مدارسها وأكلوا من خيرها وباعوها في وقت كان الوطن يناديهم ليكونوا له ظهيرًا إلا أنهم ما إن أفلتوا منه حتى طعنوه في ظهره من أجل حفنة من الدولارات".
وأضافت "حسن نافعة، من بين هؤلاء الذين باعوا الوطن، ليس فقط من خلال مواقفه العدائية ضد بلاده، بل بلغ الأمر أن باع نفسه لمن يدفع أكثر من قنوات عدائية لا تكن لمصر سوى السوء، ويحاول بين الفينة والأخرى من خلال تلك الشاشات أن يبرز كل ما هو سيئ ببلاده، حتى وإن بدل الحقائق وقلب موازين الأمور حتى يرضي من يدفع أكثر".
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