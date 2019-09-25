الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مقتل إرهابيين اثنين واعتقال اثنين آخرين

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين واعتقال اثنين آخرين في الموصل شمالي العراق.



ونجحت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 20 في إحباط عملية تسلل حاول دواعش تنفيذها عبر النهر في قرية العبد شمال حمام العليل بالموصل.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن الاستخبارات العسكرية نصبت كميناً لمنفذي التسلل، وقتلت اثنين منهم بينما اعتقلت اثنين آخرين.

وأشارت إلى أن القوات تمكنت من الاستيلاء على الزورق الخاص بعملية التسلل، وكذلك المواد المحمل بها.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من تعهد التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق، بعدم التسامح مع أي هجمات على أفراده بعد سقوط صاروخين على بغداد.

والخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري، أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية أن مقاتلات التحالف الدولي ضد "داعش"، أسقطت أكثر من 40 طناً من القنابل على جزيرة يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق.

وقصفت مقاتلات أمريكية طراز "إف-15"، و"إف-35" بالقنابل جزيرة "كنعوص"، وهي جزيرة نهرية تقع في نهر دجلة على بعد حوالي 175 ميلًا شمال غرب بغداد، يقول مسؤولون إنها مخبأ لعناصر "داعش".

ولا تزال الموصل تعاني من فلول داعش، الذين يستهدفون رجال الأمن باستمرار.

وفي أغسطس/آب الماضي، قُتل 3 شرطيين وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، في انفجار عبوة ناسفة في الموصل بمحافظة نينوى شمال العاصمة بغداد.