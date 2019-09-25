شكرا لقرائتكم إيران تقترح تعديلاً على النووي.. ببروتوكول إضافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية الأربعاء إن طهران مستعدة لتقديم تطمينات بعدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية ولقبول تغييرات بسيطة على اتفاقها النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015 إذا عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات.

وقال المتحدث علي ربيعي للتلفزيون الرسمي "إذا انتهت العقوبات وكانت هناك عودة للاتفاق (النووي)، فسيكون هناك مجال لتقديم تطمينات بهدف كسر الجمود، بل إن الرئيس (حسن روحاني) لديه مقترح بتغييرات بسيطة على الاتفاق".

"بروتوكول إضافي"

وفي هذا السايق، أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية أن التعديل الإيراني المقترح على الاتفاق النووي يدعو لموافقة برلمان إيران مبكرا على بروتوكول إضافي وإلى موافقة الكونغرس الأمريكي على الاتفاق النووي وعلى رفع كل العقوبات.

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وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران. وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أكد الثلاثاء أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها. وقال ترمب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

واستطرد قائلاً: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أميركا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام.

كما شدد على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني".