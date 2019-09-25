«الإشادة بالسيسي وإهانة أمير قطر» الأمم المتحدة تظهر تميم على حقيقته

الموجز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصافحة الرئيس الرنسي إيمانويل ماكرون لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأثار الفيديو الجدل بعدما قام الرئيس الفرنسي بمصافحة أمير قطر جالساً.

وجاءت المصافحة خلال فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعدما ألقى أمير قطر كلمته خلال القمة، عاد تميم إلى كرسيه على منصة الفعالية وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس، حيث لم يقوما من كرسييهما.

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وتعد هذه المصافحة مخالفة صريحة لبروتوكول مصافحة زعيم لزعيم أجنبي، فيما اعتبرها آلاف النشطاء على مواقع التواصل بأن تلك هي قيمة أمير قطر بعد الأفعال التي قامت بها دولته تجاه الأشقاء العرب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعهما على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال ترامب: "شرف لي أن أكون مع صديقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فهو قائد حقيقي، وفعل أشياء مذهلة حقًّا في فترة زمنية قصيرة عندما تولى السلطة قبل وقت قصير".

وأضاف ترامب أن "مصر لها قائدًا عظيمًا وقبل توليه الحكم بمصر كانت دولته تعاني الفوضى، ولكنه تمكن من القضاء عليها، إنه قائد عظيم".