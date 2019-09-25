وزير الخارجية الفنزويلي لترامب: أنت دمية في يد الرأسمالية

رد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا على وصف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بأنه دمية بيد السلطات الكوبية قائلاً إن "ترامب هو الدمية في يد الرأسمالية، يستجيب للأموال وتراكم رأس المال لكن الدمى الحقيقية في منطقتنا هم أولئك الرؤساء الذين اجتمعوا بالأمس، لقد فشلوا في ذلك ثم أنشأوا مجموعة ليما وفشلوا، والآن ينقلون معاهدة ريو، وهم يخفقون مجددًا وهؤلاء هم دمى دونالد ترامب ونحترم كوبا وهي تحترم ​فنزويلا​ ولدينا صداقة متينة وسنواصل العمل معها".

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