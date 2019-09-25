سلامي: قوتتا اليوم غير قابلة للتصور بالنسبة لأعدائنا وما يعرفونه عنها جزء قليل

أكد قائد حرس الثوري الايراني ​حسين سلامي​ أن "قوتتا اليوم غير قابلة للتصور بالنسبة لأعدائنا وما يعرفونه عنها جزء قليل"، مشيراً إلى أن "قوتنا تمددت من شرق ​البحر المتوسط​ إلى شمال ​البحر الأحمر​ وتلاحق العدو في أي نقطة".

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