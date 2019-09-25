اخبار العالم

ليبرمان يدعو نتانياهو للمرونة بمفاوضاته غانتس لتفادي انتخابات ثالثة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ إلى إبداء مرونة في المفاوضات مع رئيس حزب "كاحول لافان" ​بيني غانتس​ حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتفادي الذهاب إلى ​انتخابات​ ثالثة.

وسيستقبل الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ الساعة السادسة مساءً كلاً من نتانياهو وغانتس لدفع المفاوضات بينهما إلى الأمام.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" أن ريفلين يستعد لإمكانية تكليف نتانياهو في ختام هذا اللقاء ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان يدعو نتانياهو للمرونة بمفاوضاته غانتس لتفادي انتخابات ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا