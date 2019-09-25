ليبرمان يدعو نتانياهو للمرونة بمفاوضاته غانتس لتفادي انتخابات ثالثة

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ إلى إبداء مرونة في المفاوضات مع رئيس حزب "كاحول لافان" ​بيني غانتس​ حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتفادي الذهاب إلى ​انتخابات​ ثالثة.

وسيستقبل الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ الساعة السادسة مساءً كلاً من نتانياهو وغانتس لدفع المفاوضات بينهما إلى الأمام.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" أن ريفلين يستعد لإمكانية تكليف نتانياهو في ختام هذا اللقاء ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​.