ليبرمان يدعو نتانياهو للمرونة بمفاوضاته غانتس لتفادي انتخابات ثالثة

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إبداء مرونة في المفاوضات مع رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لتفادي الذهاب إلى انتخابات ثالثة.
وسيستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الساعة السادسة مساءً كلاً من نتانياهو وغانتس لدفع المفاوضات بينهما إلى الأمام.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" أن ريفلين يستعد لإمكانية تكليف نتانياهو في ختام هذا اللقاء بتشكيل الحكومة الجديدة.
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