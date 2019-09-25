الشرطة الإندونيسية أطلقت مدافع المياه وقنابل الغاز لتفريق محتجين

أطلقت ​الشرطة الإندونيسية​ مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، لفضّ احتجاجات، بعدما احتشد عشرات الآلاف من الطلاب في المداخل الأمامية والخلفية لمبنى البرلمان في ​جاكرتا​، وفي مختلف مدن البلاد، اعتراضًا على أمور شملت قانونًا جديدًا للعقوبات يعاقب على الزنا وقوانين معدّلة لمواجهة ​الفساد​.

وكان قد أمر الرئيس ​جوكو ويدودو​ يوم الجمعة، بإرجاء تصويت البرلمان على قانون العقوبات الجديد الّذي سيحلّ محلّ عدد من القوانين المعمول بها سابقًا، لافتًا إلى أنّ البرلمان الجديد هو الّذي يجب أن يناقش بنوده الشهر المقبل.