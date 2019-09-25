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الرئيس بوتين يلتقي نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين

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يلتقي في هذه الاثناء الرئيس الروسي فللاديمير ​بوتين​ بنظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ في ​الكرملين​.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف قد أعلن يوم أمس أن "الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي مع نظيره الفنزويلي غدا الأربعاء ويعقدان جلسة مباحثات".

وكان قد أعلن مادورو أمس الاثنين أنه خلال ساعات سينطلق في زيارة رسمية إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي.

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