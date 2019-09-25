أكد كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة ​علي اصغر خاجي​ ان "​ايران​ مصممة على المساعدة في حل ​الأزمة السورية​ سياسيا"، مشيراً إلى "الجهود التي تقوم بها الدول الضامنة الثلاث لعملية استانا، لاسيما تشكيل اللجنة الدستورية، مهنئا ​الحكومة​ و​الشعب السوري​ بهذه المناسبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: طهران مصممة على المساعدة في حل الأزمة السورية سياسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.