رويترز: أرامكو بالسعودية طلبت قرض تمويل لمشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار

كشف مصدران مطلّعان لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ شركة "​أرامكو​" ب​السعودية​ طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار".

ولفت أحد المصدَرين إلى أنّ ""طلب شركة ​النفط​ المملوكة للحكومة لمقترحات، أُرسل هذا الأسبوع".

وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم الّذي وقع في 14 أيلول الحالي على منشأتين كبيرتين ممّا تسبّب باندلاع حرائق وأضرار أدّت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًّا.