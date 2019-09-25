يديعوت أحرونوت: ريفلين يتجه لتكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة

أفادت موقع "​يديعوت أحرونوت​" الاسرائيلية بان "الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ يتجه لتكليف رئيس الوزراء الحالي، وزعيم حزب الليكود، ​بنيامين نتانياهو​ ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، موضحا أن "من المقرر أن يستضيف ريفلين، مساء الأربعاء، ​نتنياهو​ ومنافسه زعيم نحالف "أزرق أبيض" الوسطي ​بيني غانتس​، في اجتماع هو الثاني خلال 3 أيام، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مشيراً إلى ان "خطوة ريفلين، قد تصب في صالح تسريع مفاوضات حكومة الوحدة".

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