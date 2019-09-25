ألفا تنفي الشائعات المتعلقة باستقالة أعضاء مجلس إدارتها

نفت شركة "ألفا" بإدارة أوراسكوم للاتصالات، في بيان اليوم، "كل ما يتم تداوله في الساعات الأخيرة من ​شائعات​ معروفة الغايات تتناول مجلس الإدارة"، مؤكدة "إستمرارها في تأدية المهام الموكلة إليها حسب عقد الإدارة وبالتنسيق الكامل مع ​وزارة الاتصالات​".

وكان قد تم التداول بخبر استقالة جميع اعضاء مجلس إدارة ​شركة ألفا​ اليوم صباحاً، في محاولةٍ لتجنب حضور اجتماع لجنة الاتصالات النيابية الاسبوع المقبل والتي كان من المتوقع أن يفجّر فيها النائب حسين الحج حسن مفاجآت من العيار الثقيل، تؤدي الى توقيف أعضاء مجلس الادارة عقب انتهاء الجلسة.



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