الجميل: آن الأوان لإعطاء لبنان عطلة من الصراعات واعادته الى مكانته عبر اعتماد الحياد

اكد رئيس ​حزب الكتائب​ ال​لبنان​ية النائب ​سامي الجميل​ ان لبنان بلد صغير، يحوطه الكثير من التوتر وهو بحاجة لأن يحمي نفسه ليس فقط بعضلاته ولكن ايضاً بالقانون الدولي وعلاقاته المميزة مع الآخرين وصداقاته مع البلدان الأخرى وهذا الأمر لا علاقة له بانتهاك سيادة لبنان وحقه بالدفاع عن أرضه وانتهاك سيادته في حال تعرضه لاعتداء اسرائيلي وهذان الأمران غير مرتبطين .

واشار الجميل خلال ندوة نظمها جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب بالتعاون مع مع مؤسسة كونراد ادناور بعنوان "اي ​سياسة​ خارجية للبنان - بناء حياد القرن الواحد والعشرون"، الى ان امام اللبنانيين خيارين الأول هو الاستمرار بالاستعانة بالخارج لخوض معارك داخلية ما يفسح في المجال امام اهتزازات نشهدها كلما اهتزت المنطقة او كلما قام صراع بين طرفين في المنطقة او العالم او اعتماد خيار آخر بتحييد لبنان لتأمين استقراره ما ينعكس على سلامة الناس وامنهم وامل اللبنانيين وشبابه بمستقبل افضل كما على فرص العمل وكل مستويات الحياة اليومية.

ووجه الجميل نداء باسم حزب الكتائب الى ​الدولة اللبنانية​ بكل مكوناتها من فخامة ​رئيس الجمهورية​ الى رئيس الحكومة ورئيس ​مجلس النواب​ وكل من هو شريك في السلطة كما الى ​المجتمع الدولي​ الملتئم في ​نيويورك​ قريباً قائلا:" حان الوقت لاراحة لبنان ومنحه عطلة من الصراعات والدمار والحروب ليتطلع الى السلام الشامل بالداخل واستعادة صداقاته وموقعه في المجتمع الدولي ليعود صوته مسموعاً من قبل دول العالم وهذا الشيء لا يتحقق الا من خلال اعتماد الحياد للبنان والذي نريده بالشراكة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي