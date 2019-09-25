أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن الفريق البيئي في يحمر ​الشقيف​، نظم حملة نظافة في البلدة بالتعاون مع ​البلدية​، شملت مدخل واحياء البلدة ومحيط البلدية امتدادا حتى الحسينية وشارك فيها اعضاء البلدية والجمعية التعاونية الزراعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الفريق البيئي في يحمر الشقيف نظم حملة نظافة في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.