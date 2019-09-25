محكمة جنايات البقاع أصدرت حكمين بحق متهمين بالسرقة والسلب بقوة السلاح

اصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​البقاع​ حكمين بحق متهمين بالسرقة والسلب بقوة ​السلاح​، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة، بحق المتهم الاول (ي.ح.ا) مدة 3 سنوات، فيما انزلت بحق الثاني (ع.م.ح)، عقوبة الاشغال الشاقة مدة 4 سنوات بعد الادغام والزامه تسليم السلاح المستعمل خلال شهرين تحت طائلة المسؤولية، ودفع ضعفي ثمنه البالغ مليوني ليرة لبنانية.

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