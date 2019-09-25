المصروفون من المطابع التعاونية اعتصموا مطالبين برواتبهم وتعويضاتهم المتأخرة منذ 3 سنوات

نفذ المصروفين من المطابع التعاونية الصحافية اعتصاما أمام ​مبنى النهار​ القديم في ​شارع الحمرا​ حيث مركز عملهم، للمطالبة "بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 3 سنوات وتعويضاتهم بعد صرفهم من العمل".

وتحدث باسم المعتصمين محمد أبو خالد الذي طالب "آل تويني بإعطائهم حقوقهم". وقال:"سنظل نطالب ونطالب حتى يدفعوا لنا مستحقاتنا، وستكون هناك ​اعتصامات​ متتالية تصل الى 3 اعتصامات في الاسبوع حتى ننال حقوقنا".



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