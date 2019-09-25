ممثل "حماس" في لبنان استقبل السفير التركي في بيروت

استقبل ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، سفير تركيا في بيروت هاكان تشاكيل بحضور نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض ومسؤول العلاقات العامة خالد إسماعيل، ومسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وخصوصاً تداعيات صفقة القرن الأميركية على القضية الفلسطينية
وثمن ""دور تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضها لصفقة القرن الأميركية، بالإضافة إلى دعمها المستمر لتعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة والقدس".
من جهته، شكر السفير التركي حركة "حماس" على "حسن الضيافة والاستقبال"، مشيداً بـ"دور الحركة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكداً "دعم تركيا للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني".
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