ممثل "حماس" في لبنان استقبل السفير التركي في بيروت

استقبل ممثل حركة "حماس" في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​، سفير ​تركيا​ في ​بيروت​ هاكان تشاكيل بحضور نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان ​جهاد طه​، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض ومسؤول العلاقات العامة خالد إسماعيل، ومسؤول العلاقات الفلسطينية مشهور عبد الحليم وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وآخر تطورات ​القضية الفلسطينية​، وخصوصاً تداعيات ​صفقة القرن​ الأميركية على القضية الفلسطينية

وثمن ""دور تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضها لصفقة القرن الأميركية، بالإضافة إلى دعمها المستمر لتعزيز صمود أهلنا في ​قطاع غزة​ و​القدس​".

من جهته، شكر ​السفير التركي​ حركة "حماس" على "حسن الضيافة والاستقبال"، مشيداً بـ"دور الحركة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مؤكداً "دعم تركيا للقضية الفلسطينية ولحقوق ​الشعب الفلسطيني​".