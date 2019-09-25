أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقس متمّوج حرارياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما يكون غائماً جزئياً على المرتفعات مع تشكل الضباب ليلاً.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً . تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية خاصة كما يتكون الضباب على المرتفعات. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة .
كانت هذه تفاصيل خبر طقس متمّوج حرارياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.