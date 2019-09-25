أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقس متمّوج حرارياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما يكون غائماً جزئياً على المرتفعات مع تشكل ​الضباب​ ليلاً.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً . تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية خاصة كما يتكون الضباب على المرتفعات. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة .