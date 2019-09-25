تعيين العميد عبد الاسدي قائدا للقوة المشتركة في عين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان قائد ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ في ​لبنان​ ​اللواء​ صبحي ابو عربي، عين العميد عبد الاسدي، قائدا للقوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​، بدلا من العقيد بسام السعد، وذلك بمباركة ​القوى الفلسطينية​ الوطنية والاسلامية.

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