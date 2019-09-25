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أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني على بعد 15 ميلًا بحريًّا من شاطئ عمشيت، مركبًا أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية إلى قبرص، وعلى متنه 24 شخصًا من التابعية السورية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: اعتراض مركب على متنه 24 سوريا أثناء محاولته مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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