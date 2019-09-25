الجيش: اعتراض مركب على متنه 24 سوريا أثناء محاولته مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "بتاريخه، أوقفت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني على بعد 15 ميلًا بحريًّا من شاطئ ​عمشيت​، مركبًا أثناء محاولته مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية إلى قبرص، وعلى متنه 24 شخصًا من التابعية السورية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف ​القضاء​ المختص".