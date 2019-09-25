بوحبيب: "سيدر" يريد الاصلاحات والتقشف وهذا ما لم يحصل في موازنة 2019

اشار السفير ال​لبنان​ي الاسبق في ​اميركا​ ​عبدالله بو حبيب​ الى ان ​الولايات المتحدة​ تبني اكبر سفارة بالمنطقة في لبنان، وعليه يجب ان تكون سياستها لينة كي تستفيد من هذه ​السفارة​. واوضح ان "سيدر" يريد اصلاحات وتقشف، وقد تم تخفيض ​العجز​ في العام 2019 عبر ​الضرائب​ وليس خفض النفقات، والجميع يشتكي اليوم لان السياسية الاقتصادية والمالية بحجة الى تغيير وخطة اقتصادية متكاملة مبنية على التقشف.

ولفت بوحبيب في حديث تلفزيوني، الى ان مهمة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ للتقريب بوجهات النظر بين اميركا و​ايران​ صعبة جدا، نظرا لتصلب الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وعدم تراجعه بأي من الملفات التي ادارها. واكد ان الاميركي لا يريد الحرب مع ايران، بل سيقوم بحرب استنزاف نظرا للوجود الاميركي بالمنطقة وامدادات سفن النفط.