اشار السفير اللبناني الاسبق في اميركا عبدالله بو حبيب الى ان الولايات المتحدة تبني اكبر سفارة بالمنطقة في لبنان، وعليه يجب ان تكون سياستها لينة كي تستفيد من هذه السفارة. واوضح ان "سيدر" يريد اصلاحات وتقشف، وقد تم تخفيض العجز في العام 2019 عبر الضرائب وليس خفض النفقات، والجميع يشتكي اليوم لان السياسية الاقتصادية والمالية بحجة الى تغيير وخطة اقتصادية متكاملة مبنية على التقشف.
ولفت بوحبيب في حديث تلفزيوني، الى ان مهمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتقريب بوجهات النظر بين اميركا وايران صعبة جدا، نظرا لتصلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعدم تراجعه بأي من الملفات التي ادارها. واكد ان الاميركي لا يريد الحرب مع ايران، بل سيقوم بحرب استنزاف نظرا للوجود الاميركي بالمنطقة وامدادات سفن النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: "سيدر" يريد الاصلاحات والتقشف وهذا ما لم يحصل في موازنة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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