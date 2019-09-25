درويش: لم نعد نملك الوقت الكافي للتجاذبات والخلافات

لفت النائب ​علي درويش​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "تعم الفوضى البلاد التي تظهر من خلال ​المحاصصة​ الطائفية والمناطقية، عدا عن مؤشرات عديدة تكشف الترهل، ما نشدد من خلاله على ضرورة الإصلاح وتجاوز الإشكالات فلم نعد نملك الوقت الكافي للتجاذبات والخلافات وإلا سندفع ثمنا باهظا".

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