شهيب: استقبل المراجعات التربوية للمواطنين كل اربعاء

أعلن وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في بيان "أنه يستقبل المراجعات التربوية للمواطنين، يوم الأربعاء من كل أسبوع، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة من بعد الظهر، في قاعة الإجتماعات الواقعة في الطابق الحادي عشر في الوزارة، وبالتالي فإنه يعتذر عن عدم استقبال أية مراجعات خارج هذا التوقيت".

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