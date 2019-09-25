شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أنيسة حسونة: على المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوقنا في مياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن حق مصر في نهر النيل مسألة حياة وقضية وجود ولا يمكن التساهل فيها، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا مؤخرا.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي، أمام مسئوليته لحث الأطراف على التحلي بالمرونة لاستئناف التفاوض، وضمان الحقوق التاريخية للشعب المصري، حتى لا ندخل في صراعات تسبب أزمات بالمنطقة.

وأكدت حسونة، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي في هذا الأمر من خلال مؤسساته لرعاية اتفاق مرض لجميع الأطراف ويضمن حقوقنا التاريخية في المياه وكذلك حق أثيوبيا في التنمية الذي تدعمه مصر أيضا ولكن بشكل لا يضرها.

وتناولت كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 74 تعزيز وتعميق علاقة مصر بدول حوض النيل، حيث قال الرئيس: إن مصر تفهمت شروع إثيوبيا في سد النهضة، رغم عدم الدراسة الوافية التي تضع فى الاعتبار مصلحة الجميع، وبادرت مصر بطرح اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم، بعد مفاوضات 4 سنوات، واتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تصل بنا لحل مرجو، لذا فإن استمرار تعثر مفاوضات سد النهضة، له انعكاسات سلبية للمنطقة ودول حوض النيل، ومياه النيل لمصر مسألة حياة ووجود، وعلى المجتمع الدولى حث جميع الأطراف على المرونة في التفاوض.